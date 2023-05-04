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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:11

День Победы важнейшим праздником считают 65% россиян

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Почти две трети россиян (65%) называют отмечаемый 9 мая День Победы самым важным для себя праздником, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в четверг на сайте социологического центра.

На вопрос социологов о самом важном празднике, допускающий до трёх вариантов ответа, 58% сограждан назвали, прежде всего, Новый год, 29% сограждан - Пасху, 22% участников опроса - 8 марта, каждый пятый (20%) - Рождество.

На вопрос социологов о том, смог бы Советский Союз одержать победу без помощи союзников по антигитлеровской коалиции, 66% респондентов ответили утвердительно, среди сограждан в возрасте от 60 лет такой ответ дали 77%.

В свою очередь каждый четвёртый (25%) придерживается обратной точки зрения, каждый одиннадцатый (9%) затрудняется что-то сказать по этому поводу, показывают результаты исследования.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 23 апреля 2023 среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ День Победы
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