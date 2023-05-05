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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:36

Путин пригласил президента Таджикистана на празднование Дня Победы в Москву

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин пригласил в телефонном разговоре своего таджикского коллегу Эмомали Рахмона в Москву на празднование Дня Победы, сообщила в пятницу пресс-служба президента Таджикистана.

Как говорится в сообщении, "главы государств обменялись поздравлениями".

В нем подчеркивается, что президенты отметили поступательное развитие таджикско-российских отношений стратегического партнёрства по всем направлениям взаимодействия.

Путин и Рахмон обсудили также обстановку на таджикско-афганской границе, сообщает пресс-служба главы таджикского государства.

Ранее сообщалось, что президент Киргизии Садыр Жапаров планирует присутствовать на Параде Победы в Москве 9 мая.

Владимир Путин Таджикистан Эмомали Рахмон
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