Путин пригласил президента Таджикистана на празднование Дня Победы в Москву
Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин пригласил в телефонном разговоре своего таджикского коллегу Эмомали Рахмона в Москву на празднование Дня Победы, сообщила в пятницу пресс-служба президента Таджикистана.
Как говорится в сообщении, "главы государств обменялись поздравлениями".
В нем подчеркивается, что президенты отметили поступательное развитие таджикско-российских отношений стратегического партнёрства по всем направлениям взаимодействия.
Путин и Рахмон обсудили также обстановку на таджикско-афганской границе, сообщает пресс-служба главы таджикского государства.
Ранее сообщалось, что президент Киргизии Садыр Жапаров планирует присутствовать на Параде Победы в Москве 9 мая.