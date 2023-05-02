Кремль заверил, что спецслужбы готовятся обеспечить безопасность 9 мая

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Российские спецслужбы, несмотря на провокации в некоторых регионах страны, делают все необходимое для обеспечения безопасности граждан, в том числе в День Победы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На брифинге его спросили, есть ли угроза провокаций или диверсий 9 мая.

"Мы, разумеется, отдаем себе отчет, что киевский режим, который стоит за целым рядом таких атак, террористических актов, планирует и дальше свою линию проводить", - ответил он.

"Все наши специальные службы делают все, что необходимо для обеспечения безопасности. Ведется очень сложная напряженная работа. Главное, что ведется СВО, которая направлена на то, чтобы в корне исключить угрозы для нашей страны", - добавил Песков.