"Главный Радиочастотный центр" оштрафован за утечку базы данных сотрудников

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В Москве мировой суд Симоновского района признал "Главный Радиочастотный центр" виновным в нарушении закона о персональных данных в связи с утечкой базы данных сотрудников предприятия.

Компания оштрафована на 30 тысяч рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Симоновского суда.

ФГУП признано виновным по ч.2 ст.13.11 КоАП (Нарушение законодательства в области персональных данных), поскольку не обеспечило конфиденциальность персональных данных и не исключило неправомерный доступ третьих лиц к базе.