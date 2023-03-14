"Уралхим" оштрафован на 60 тыс. рублей за утечку базы данных сотрудников

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Мировой суд Пресненского района Москвы признал компанию "Уралхим" виновной в нарушении закона о персональных данных.

"Мировой участок №376 Пресненского суда Москвы признал АО "ОХК "Уралхим" виновным в административном правонарушении и назначил организации штраф в размере 60 тыс. рублей", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая.

Претензии Роскомнадзора были связаны с допущенными "Уралхимом" "нарушениями требований в части предоставления неправомерного доступа к информационной системе персональных данных". Как пояснили в суде, речь идет о размещении в телеграм-каналах базы данных сотрудников компании.

В отношении компании Роскомнадзором был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренный ч.1 ст.13.11 (Обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством РФ либо обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных). Компании грозил штраф от 60 до 100 тысяч рублей.

В свою очередь в "Уралхиме" заявили, что сожалеют об утечке личной информации сотрудников. "К сожалению, наша компания далеко не единственная, которая столкнулась с подобной ситуацией. По нашей оценке, около 150 крупных российских компаний и ведомств подвергались внешним кибератакам в течение 2022 и 2023 годов и по-прежнему являются объектами повышенного внимания со стороны хакерских группировок", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Там отметили, что по итогам расследования, проведенного "Уралхимом" вместе с экспертами, был принят целый ряд мер для повышения уровня цифровой защиты, как персональных данных, так и коммерческой информации. Компания планирует поделиться своим опытом и накопленной экспертизой с другими организациями с целью предотвращения и профилактики подобных случаев в дальнейшем.