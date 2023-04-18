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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Петербургский суд оштрафовал "Ростелеком" за утечку данных

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Мировой суд в Петербурге привлек к административной ответственности ПАО "Ростелеком" за нарушение законодательства о персональных данных, сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов города.

"Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Согласно материалам, в июне 2022 года ПАО "предоставило неправомерный доступ к информационным системам, повлекший распространение неограниченному кругу лиц данных персональных клиентов и работников оператора в телеграм-канале и на сайте", сообщает пресс-служба.

В частности, в выставленных на продажу базах были данные, в том числе совпадающие с информацией из системы "Умный дом" (сервис "Ростелекома").

По информации пресс-службы судов, защитник ПАО просил прекратить дело в связи с отсутствием состава, однако факт утечки данных не оспаривал.

В июне прошлого года в одном из телеграм-каналов появилось сообщение, что в открытый доступ "слили" таблицу внутренних аккаунтов "Ростелекома" и клиентов сервиса "Умный дом".

Роскомнадзор составил в отношении компании протокол по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ за обработку персональных данных с нарушением законодательства, приведшую к утечке данных клиентов.

В ПАО тогда начали внутреннюю проверку и заверили, что приняли все необходимые меры по защите интересов клиентов.

Петербург Ростелеком
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