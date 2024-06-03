Суд частично прекратил дело свинокомплекса "Сибагро" об ущербе на 3 млрд рублей

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Новосибирской области Колыванский районный суд прекратил уголовное дело по двум статьям в отношении бывшего директора АО "Кудряшовское" (входит в "Сибагро") Владимира Гавриленко, сообщает сайт суда.

Уголовное дело и уголовное преследование по статьям о загрязнении вод (ч.1 ст.250 УК) и порче земли (ч.1 ст.254) прекращено по ходатайству защиты Гавриленко за истечением сроков давности уголовного преследования, "поскольку вышеуказанные преступления относятся к преступлениям небольшой тяжести", говорится в сообщении.

Как сказано в обвинительном заключении, в результате действий Гавриленко причинен вред земельным участкам продуктами хозяйственной деятельности АО "Кудряшовское" - навозом - на сумму 1 780,3 млн рубля, лесным насаждениям на общую сумму 3,155 млн рублей, поверхностным водам реки Амба на сумму 1 134,88 млн рублей, а также в связи с гибелью водных биоресурсов на сумму 119,08 млн рублей. Гавриленко был привлечен в качестве обвиняемого по делу. Кроме статей о загрязнении вод и порче земли ему вменили и уничтоженное или повреждение лесных насаждений (ч. 4 ст. 261 УК).

По версии следствия, в конце апреля 2022 года директор предприятия в нарушение законодательства об охране окружающей среды с целью уменьшения производственных затрат под видом удобрения почв дал указание подчиненному работнику перенести необеззараженные отходы животноводства на земельные участки в Колыванском. В результате произошло загрязнение земель и поверхностных вод реки Амба вредными продуктами хозяйственной деятельности, а также уничтожение лесных насаждений и гибель водных биоресурсов. Действиями директора предприятия причинен вред компонентам окружающей среды на общую сумму более 3 млрд рублей. Прокуратура заявила иски о возмещении ущерба природе на эту сумму.

Гавриленко был задержан в середине октября 2022 года, в ноябре того же года новым руководителем "Кудряшовского" была назначена Галина Иртуганова. Одной из своих задач после назначения она назвала "взаимодействие с надзорными ведомствами и формирование дальнейших планов предприятия с учетом замечаний специалистов".

"Кудряшовское" - крупнейшее предприятие по производству свинины в Новосибирской области. Мощности свинокомплекса включают в себя три свиноводческие фермы (одна в Криводановке и две в Колывани), собственный комбикормовый завод и растениеводческое подразделение.

"Сибагро" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в Томске в 2000 году. Объединяет 14 животноводческих и мясоперерабатывающих предприятий в Уральском, Сибирском, Центральном и Дальневосточном федеральных округах.