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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:49

В памятных мероприятиях в День Победы готовы принять участие около 80% россиян

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Большинство россиян (78%) готовы принять участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню Победы, которые могут быть проведены в местах их проживания, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в пятницу на официальном сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что более половины россиян (58%) считают, что хорошо знают историю Великой Отечественной войны, среди сограждан 46-60 лет эта доля составляет 65%, среди молодежи свои здания этого периода отечественной истории так оценивает каждый второй (50%). В свою очередь, почти каждый третий (32%) считает, что плохо знает историю Великой Отечественной войны, среди сограждан 18-30 лет 43% таких респондентов, отмечают социологи.

По данным ФОМ, 7% участников опроса затрудняются оценить уровень своих знаний этого периода истории.

Опрос был проведен 21-23 апреля 2023 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.

ФОМ День Победы
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