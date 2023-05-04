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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:11

Путин выступит на параде 9 мая

Путин выступит на параде 9 мая
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Военный парад 9 мая в Москве пройдет без каких-либо сокращений, на нем выступит президент РФ Владимир Путин, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, можно ли ожидать каких-либо изменений в программе парада на фоне недавних атак беспилотников на Кремль.

"Нет, готовится обычный парад. Это все, что я могу сказать. Будет выступать президент, как это обычно бывает", - сказал Песков.

Он добавил, что после попытки нанесения удара по резиденции президента РФ в Кремле будут приняты дополнительные меры безопасности, в том числе при проведении военного парада 9 мая.

"Разумеется, все будет усилено. И так уже все усилено - и в контексте подготовки к параду ко Дню Победы. В целом резиденция президента охраняется", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли дополнительное усиление мер безопасности в связи с попыткой нанесения удара по кремлевской резиденции президента России беспилотниками.

"Но как, каким образом (будут усиливаться меры безопасности) - это тема для глубокого анализа наших специалистов, они делают свою работу", - заявил Песков.

Атака беспилотников

Ранее пресс-служба президента РФ сообщила, что в ночь на среду была совершена попытка нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента России.

В РоссииПресс-служба президента сообщила об отражении атаки дронов на КремльПресс-служба президента сообщила об отражении атаки дронов на КремльЧитать подробнее

Вечером 3 мая Следственный комитет РФ (СКР) возбудил уголовное дело о теракте. По данным ведомства, "два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль". Там отметили, что в результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя.

Там считают, что попытка атаки на Кремль инициирована "киевским режимом".

В Кремле расценили эти действия как "спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ, проведенные накануне Дня Победы, парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей".

"Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным", - говорилось в сообщении.

Владимир Путин Дмитрий Песков
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