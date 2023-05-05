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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

В селе Успенка под Тюменью ввели режим чрезвычайной ситуации из-за крупного пожара

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации из-за крупного пожара введен в селе Успенка в Тюменской области, сообщил глава региона Александр Моор.

"В селе был введен режим ЧС - всех желающих эвакуировали в пункт временного размещения", - написал Моор в своем телеграм-канале.

Он также добавил, что, по предварительным данным, 18 строений повреждены огнем, из них восемь жилых домов.

"Пожарным удалось остановить продвижение огня. Но находиться в Успенке все равно опасно - очень сильное задымление, тяжело дышать", - подчеркнул губернатор.

По его словам, власти окажут помощь жителям села, чьи дома пострадали от пожара.

Ранее сообщалось, что днем 4 мая возник крупный пожар в селе Успенка, сгорели 13 жилых домов. Были эвакуированы 360 человек из социальных учреждений: 324 человека из детского психоневрологического дома-интерната и 36 постояльцев из комплексного центра соцобслуживания.

В тушении пожара задействовано более 200 человек и 50 единиц техники.

Село Успенка расположено в 33 км от Тюмени.

Александр Моор Тюменская область Успенка
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