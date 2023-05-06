Минкультуры проверит частные организации, участвующие в программе "Пушкинская карта"

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Министерство культуры РФ анонсировало новый этап проверки частных организаций, которые участвуют в программе "Пушкинская карта", не соблюдающие ее условия будут исключены, сообщили в ведомстве.

"С 10 по 24 мая 2023 года частные организации культуры, зарегистрированные в программе "Пушкинская карта", пройдут очередной этап проверки на платформе PRO.Культура.РФ на соответствие условиям участия в программе. Данная проверка инициирована Министерством культуры и проводится на регулярной основе", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что во время проверки организации продолжат работу в программе, подтверждающие документы они должны будут предоставить в период до 24 мая.

"В случае несоблюдения условий перемодерации частные организации культуры будут отключены от программы "Пушкинская карта" с 24 мая 2023 года. На период с 10 по 24 мая вводится ограничение на поступление заявок от новых организаций", - добавили в министерстве.

Минкультуры напомнило, что проводит системную работу по выявлению недобросовестных участников программы "Пушкинская карта" - частных организаций, которые под видом продажи билетов на культурные мероприятия занимаются выводом денежных средств. Правоохранительные органы на постоянной основе информируются ведомством о мошеннических угрозах.

20 апреля Басманный суд Москвы заключил под стражу бывшую замминистра культуры РФ Ярилову по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным суда, ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными обязанностями, повлекшим тяжкие последствия). Если вина Яриловой будет доказана, экс-замминистра грозит наказание до 10 лет колонии. В суде не уточнили суть обвинения, однако, по данным источника "Интерфакса", экс-замминистра подозревается в хищениях при реализации программы "Пушкинская карта".

Ярилова покинула пост замминистра культуры РФ в середине сентября прошлого года. Согласно распоряжению правительства, она была освобождена от занимаемой должности по собственному желанию.