Калининградский губернатор считает недостаточным использование "Пушкинской карты"

Из-за этого в регионе сгорают десятки миллионов федеральных рублей в год

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Калининградской области половина молодежи не получила еще "Пушкинскую карту", проект требует более активного продвижения возможностей карты, считает губернатор региона Антон Алиханов.

"Обсуждая в правительстве ситуацию, как в области используется "Пушкинская карта", губернатор прямо заявил, что в этом вопросе есть проблемы. Несмотря на то, что сегодня в регионе выдано 58 тысчс карт, практически столько же молодых калининградцев, кто имеет право на ее получение, но не торопится этого сделать", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков.

По его словам, глава региона обратил внимание, что область многое теряет от этой ситуации.

"Наши дети могли бы сходить на какие-то мероприятия: в кино, театр, музей. Это федеральные деньги, которые бы оплатили этот билет. Этого не произошло. У нас сгорают ежегодно десятки миллионов рублей. В прошлом году мы 78 млн рублей потеряли", - процитировал пресс-секретарь Алиханова.

Губернатор поручил чиновникам более активно заняться рекламой возможностей "Пушкинской карты". Особое внимание он призвал обратить на учебные заведения высшего и среднего образования, а также средние школы. По его словам, "всех надо в обязательном порядке через эту систему прогнать", отметил Лысков.

Продажи билетов по этой карте за первое полугодие текущего года превысили 28 млн рублей, что на 47% больше аналогичного периода прошлого года. За эти месяцы по карте были доступны более одной тысячи событий.

"За весь период действия программы с сентября 2021 года и по июль текущего года объем продаж в Калининградской области по "Пушкинской карте" составил 94,4 млн рублей, было реализовано более 211 тыс. билетов. Чаще всего молодежь ходит в музеи, куда продано более 108 тыс. билетов на сумму 29,7 млн рублей. Но и театры популярны, там реализовано 45,7 тыс. билетов на сумму почти 38 млн рублей", - заключил Лысков.

Сейчас в Калининградской области к программе "Пушкинская карта" подключено 42 учреждения культуры, в том числе десять частных и семь кинотеатров.

"Пушкинскую карту" могут оформить граждане России в возрасте от 14 до 22 лет. На балансе карты доступны 5 тысяч рублей на покупку билетов в учреждения культуры, 2 тысячи из них можно потратить на кино. Неиспользованные средства в конце года сгорают.