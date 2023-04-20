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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

Экс-замглавы Минкультуры РФ задержана по делу о хищениях по программе "Пушкинская карта"

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Бывший заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова задержана в Москве по уголовному делу о крупном мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

Сегодня в суд будет направлено ходатайство об аресте Яриловой, сказал собеседник агентства. По его словам, экс-замминистра подозревается в хищениях по программе "Пушкинская карта".

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ярилова была назначена на пост заместителя министра культуры в 2018 году. Осенью прошлого года она уволилась по собственному желанию.

Ольга Ярилова Пушкинская карта
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