МВД подтвердило факт ранения Прилепина в результате взрыва автомобиля

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Писатель Захар Прилепин получил ранения в результате взрыва автомобиля в Нижегородской области, еще один человек погиб, сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

"В полицию поступило сообщение о взрыве автомобиля в одной из деревень Борского района Нижегородской области. По предварительным данным, в результате взрыва один человек погиб, а находившийся в автомобиле писатель Захар Прилепин получил ранения", - сказали в полиции.

По данным МВД, других пострадавших в результате происшествия нет.

В настоящее время полицейские разыскивают причастных к преступлению, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее "Интерфаксу" в экстренных службах сообщили, что Прилепин находился в семейной поездке в селе Пионерское Нижегородской области, когда его автомобиль взорвался в момент движения. Водитель Прилепина погиб, писатель получил ранения и был госпитализирован. По предварительным данным, в днище машины было заложено самодельное взрывное устройство.