Городское шествие на 9 мая отменили в Кисловодске

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Власти города-курорта Кисловодска (Ставропольский край) в целях безопасности приняли решение отменить традиционное городское шествие в День Победы от администрации к мемориалу "Воинская слава", сообщает в субботу пресс-служба администрации города.

"Для нас, в первую очередь, важна безопасность наших граждан. Поэтому массовое шествие отменено. Но каждый из нас, в течение дня празднования 9 мая, может и должен прийти почтить память солдат, погибших в борьбе с фашизмом", - приводятся в сообщении слова главы города Евгения Моисеева.

Мэр попросил жителей и гостей курорта "отнестись к данному решению с ответственностью и пониманием".