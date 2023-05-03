В Липецкой области отменили парад Победы

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Власти Липецкой области приняли решение не проводить 9 мая парады Победы.

"Друзья, сегодня на заседании оперативного штаба при участии руководителей силовых структур было принято непростое решение. Мы вынужденно отменяем парады Победы 9 Мая в Липецке и Ельце", - написал губернатор Игорь Артамонов в телеграм-канале.

По его словам, силовые ведомства располагают информацией о возможных провокациях в День Победы в ходе проведения в регионах массовых торжественных и мемориальных мероприятий.

Праздничные мероприятия пройдут в парках и скверах.

"Это позволит максимально рассредоточить людей и не допустить их массового скопления в одной точке", - отменил глава региона.