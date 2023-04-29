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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Парад и салют в День Победы не будут проводить в Орловской области

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Власти Орловской области по итогам совещания с правоохранительными органами и силовыми структурами приняли решение отменить массовые мероприятия на майские праздники, сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе прямого эфира в соцсети.

"По итогам совещания, в соответствии с позицией правоохранительных органов, принято решение не проводить в 2023 году митинг с участием трудовых коллективов 1 мая, а также отменить проведение 9 мая парада, вечернего концерта на площади Ленина и салюта", - сказал глава региона.

При этом он отметил, что немассовые праздничные мероприятия в эти дни в регионе состоятся, они пройдут на локальных площадках.

"Подчеркну: для меня ключевым вопросом при проведении любых мероприятий является безопасность наших граждан", - заявил глава региона Андрей Клычков.

Орловская область Андрей Клычков
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