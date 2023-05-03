В Луганске отменили ряд мероприятий ко Дню Победы

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Власти Луганской народной республики в целях безопасности отменят ряд массовых мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы 9 мая, сообщил министр культуры, молодежи и спорта ЛНР Дмитрий Сидоров.

"Сейчас есть сложности с военной ситуацией, и многие мероприятия, которые мы планировали как массовые, будут отменены", - приводит слова Сидорова "Луганский информационный центр" (ЛИЦ).

Он уточнил, что 9 мая в Луганске состоится акция "Бессмертный автополк Луганщины" в рамках которой жители ЛНР разместят на задних стеклах автомобилей фотографии родственников, погибших в Великой Отечественной войне и в ходе боевых действий в Донбассе с 2014 года. Также, по его словам, запланированы адресные поздравления ветеранов и праздничный фейерверк.

"Мы планируем проведение фейерверка и пиротехнического шоу 9 Мая на стадионе "Авангард" в Луганске. О времени мы обязательно известим дополнительно", - сказал Сидоров.