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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Минобороны РФ сообщило о возвращении из плена трех российских летчиков

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Трое летчиков Воздушно-космических сил (ВКС) РФ возвращены из плена с подконтрольной Киеву территории, сообщили в субботу в Минобороны России.

"6 мая в результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены трое российских военнослужащих - летчиков ВКС России, которым в плену грозила смертельная опасность", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Российские военнослужащие будут доставлены самолетами военно-транспортной авиации ВКС России в медучреждения Минобороны России для лечения и реабилитации.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
Украина ВКС РФ Минобороны РФ
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