Минобороны РФ сообщило о возвращении из плена трех российских летчиков

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Трое летчиков Воздушно-космических сил (ВКС) РФ возвращены из плена с подконтрольной Киеву территории, сообщили в субботу в Минобороны России.

"6 мая в результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены трое российских военнослужащих - летчиков ВКС России, которым в плену грозила смертельная опасность", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Российские военнослужащие будут доставлены самолетами военно-транспортной авиации ВКС России в медучреждения Минобороны России для лечения и реабилитации.