Из украинского плена возвращены 106 российских военных

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что 106 российских военнослужащих в понедельник возвращены из украинского плена по итогам переговоров.

"10 апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - заявило Минобороны РФ.