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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:48

Путин заявил об уничтожении ВСУ 14 своих собственных военнослужащих, сдавшихся в плен

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что накануне на одном из участков линии соприкосновения 14 военнослужащих украинской армии сдались в плен, но Вооруженные силы Украины, уничтожая своих, выпустили по этой зоне 300 снарядов.

"К сожалению, мы имеем дело с реальным режимом, который ведет себя в высшей степени жестоко не только по отношению к нашим гражданам, но и по отношению к своим. Вот вчера доложили: на одном из участков соприкосновения 14 человек — военнослужащих украинской армии сдались в плен, 14. Но было уже поздно", - сказал Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

Он добавил, что "противник положил 300 снарядов в одно место, уничтожил всех своих военнослужащих". К сожалению, сказал Путин, были потери российских военнослужащих.

"Но вот они своих не жалеют, ведут себя в высшей степени цинично и жестоко. Поэтому наша задача - отодвигать их на такое расстояние, с которого они не могут наносить нам ущерб", - сказал Путин.

Владимир Путин ВСУ Украина
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