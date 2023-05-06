Уголовное дело возбуждено по факту обрушения карусели в парке Оренбурга

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Следователи в рамках уголовного дела расследуют обстоятельства аварии на карусели в Оренбурге, в результате которой пострадали люди, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе регионального управления СК России в субботу.

Как сказал собеседник агентства, дело возбуждено по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Он уточнил, что на месте инцидента следователи устанавливают подробности случившегося.

Ранее со ссылкой на региональное ГУ МЧС РФ сообщалось, что произошла нештатная ситуация на карусели, людям оказывается необходимая помощь. По данным местных журналистов, упала карусель "Цепочка", на которой находились люди.

По данным областного главка МВД, в результате происшествия в "Оренпарке" пострадали около 20 человек, в том числе дети. По данным мэрии, в результате ЧП пострадали 15 человек.

К проверке инцидента подключилась региональная прокуратура. По данным ведомства, аттракцион сломался и рухнул.

Глава администрации Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что пока неизвестно, что стало причиной ЧП.