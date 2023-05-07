Более 3,8 тыс. человек заболели коронавирусом за сутки в РФ

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 3 811 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Отмечается, что количество госпитализаций за сутки составило 364 человека и снизилось в сравнении с предшествующими на 54,6%.

По данным штаба, увеличение числа госпитализаций отмечено в 11 субъектах РФ, снижение - в 62 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 12 субъектах России.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ было зарегистрировано 4 281 заболевший, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 470.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 29 человек, накануне сообщалось о 33 умерших.

Как сказали в штабе, выздоровели за сутки 4 749 человек, или на 28,2% меньше в сравнении с 6 мая.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 878 649 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 398 525 умерших и 22 291 137 выздоровевших.