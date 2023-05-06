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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

Почти 4,3 тыс. человек заболели COVID-19 за сутки в России

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 4 281 случай, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Как отмечается, количество госпитализаций за сутки составило 802 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими на 3,8%.

По данным штаба, увеличение числа госпитализаций отмечено в 33 субъектах РФ, снижение - в 36 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 16 субъектах России.

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По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ было зарегистрировано 4 215 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 66.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 33 человека, накануне сообщалось о 32 умерших.

Выздоровели за сутки 6 612 человек, или на 0,8% меньше в сравнении с 5 мая, сказали в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 874 838 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 398 496 умерших и 22 286 388 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 06 мая 2023 годаПандемия коронавируса
РФ коронавирус
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