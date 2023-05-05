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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:49

В Минздраве РФ заявили о продолжающейся циркуляции COVID и необходимости мер профилактики

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Врачи в России продолжат оказывать медицинскую помощь пациентам с COVID-19 в полном объеме; циркуляция вируса пока продолжается, и профилактические меры остаются актуальными, сообщил "Интерфаксу" помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Наши врачи продолжат оказывать медицинскую помощь пациентам с COVID-19 в полном объеме. К сожалению, циркуляция вируса пока продолжается, и профилактические меры, в том числе ревакцинация для групп риска - пожилых и лиц с хроническими заболеваниями - остаются по-прежнему актуальными", - сказал Кузнецов.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус отменил статус глобальной пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году, об этом он сообщил на брифинге в пятницу.

По его словам, комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям по COVID-19 предложил ему отменить статус чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение (PHEIC) COVID-19. "Я последовал этому совету и объявил о прекращении пандемии", - сказал он.

COVID-19 Минздрав РФ коронавирус
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