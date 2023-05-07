Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:49

Запрет на дроны в Ленинградской области действует с воскресенья

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Запрет на использование беспилотников в Ленинградской области начал действовать в воскресенье, сообщается в телеграм-канале администрации региона.

Исключение сделано для органов власти, местного самоуправления, их подведомственных организаций и иных структур, которые действуют по договорам с ними.

"Запрет будет действовать до снятия режима базовой готовности, введенного указом президента в октябре 2022 года", - отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области вводится запрет на использование беспилотников. В регионе усилена охрана коммунальных объектов и объектов энергетики.

В Петербурге запрет на дроны, а на части территории - водные мотоциклы действует с 7 до 10 мая.

Ленинградская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Теплоход "Илья Муромец" сел на мель на Волге в Нижегородской области

Режим ЧС введен на территории всей Тюменской области из-за пожаров

Режим ЧС введен на территории всей Тюменской области из-за пожаров

Дело возбуждено в отношении чиновников мэрии Оренбурга из-за обрушения карусели

Военная операция на Украине

Российские военные уничтожили 22 украинских БПЛА над акваторией Черного моря

Один человек ранен при обстреле ВСУ белгородского села

Возгорание оборудования произошло на железной дороге в Челябинской области

ФСБ предотвратила атаки дронов на военный аэродром "Северный"

ФСБ предотвратила атаки дронов на военный аэродром "Северный"

Задержаны главы предприятий, обслуживавших карусель в Оренбурге до ее обрушения

Режим ЧС объявили еще в трех поселках Свердловской области из-за лесных пожаров

Режим ЧС объявили еще в трех поселках Свердловской области из-за лесных пожаров

В Петербурге до 10 мая запретили беспилотники и гидроциклы

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });