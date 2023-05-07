Запрет на дроны в Ленинградской области действует с воскресенья

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Запрет на использование беспилотников в Ленинградской области начал действовать в воскресенье, сообщается в телеграм-канале администрации региона.

Исключение сделано для органов власти, местного самоуправления, их подведомственных организаций и иных структур, которые действуют по договорам с ними.

"Запрет будет действовать до снятия режима базовой готовности, введенного указом президента в октябре 2022 года", - отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области вводится запрет на использование беспилотников. В регионе усилена охрана коммунальных объектов и объектов энергетики.

В Петербурге запрет на дроны, а на части территории - водные мотоциклы действует с 7 до 10 мая.