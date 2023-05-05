В Ленобласти усилят контроль за пограничным режимом

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В приграничных районах Ленинградской области в мае запланированы мероприятия по профилактике правонарушений, они будут направлены на усиление контроля за состоянием пограничного режима, сообщает в пятницу пресс-служба погрануправления ФСБ по региону.

"Просим жителей приграничных населенных пунктов Ленинградской области при выходе из дома иметь документы, удостоверяющие личность, во избежание возможных недоразумений, а также с пониманием отнестись к неудобствам, которые могут возникнуть в ходе осуществления режимных мероприятий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в проверках будут задействованы также сотрудники полиции и Росгвардии.

Ленинградская область граничит с Эстонией и Финляндией.