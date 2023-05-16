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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

До конца июля продлен запрет на беспилотники и гидроциклы в Петербурге

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Оперативный штаб Санкт-Петербурга принял решение до конца июля продлить запрет на использование в городе беспилотных воздушных судов, а также на части акватории - водных мотоциклов, сообщает Смольный во вторник.

Исключения составят беспилотники органов государственной власти и местного самоуправления, прочих организаций, исполняющих государственный заказ, говорится в сообщении.

Кроме того, разрешения на использование беспилотников смогут получить представители СМИ и киноиндустрии.

Также запрет касается передвижения водных мотоциклов на определённых участках. На Неве - от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста, на Малой Неве - от моста Бетанкура до Невы, на Большой Невке - от Ушаковского моста до Невы, на Малой Невке - от Большого Петровского моста до Большой Невки. Гидроциклы запрещены на всем протяжении Кронверкского пролива.

В Петербурге с 7 по 10 мая было запрещено использование беспилотных воздушных судов, а также водных мотоциклов на части территории города.

Меры принимались в целях усиления охраны порядка и обеспечения безопасности во время городских мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, сообщалось, что на территории Петербурга действует бесполетная зона для беспилотников, без согласования с комитетом по транспорту Санкт-Петербурга дронами пользоваться запрещено.

По данным Росавиации, запреты на полеты беспилотников действуют в 54 регионах России.

Петербург
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