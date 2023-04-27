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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Тунис назначил посла в Сирии в связи с восстановлением отношений

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Власти Туниса официально назначили послом Республики в Сирии дипломата Мухаммеда Мадби, сообщают арабские СМИ.

Президент Туниса Каис Саид вручил верительные грамоты новому послу на официальной церемонии в президентском дворце.

12 апреля САР и Тунис объявили о решении полностью восстановить дипломатические отношении после более чем десятилетнего перерыва. Тогда Дамаск сообщил, что возобновит работу посольства в Тунисе и назначит посла.

В ноябре 2011 года Лига арабских государств приостановила участие Сирии в деятельности организации, посчитав неприемлемым применение властями страны насилия против оппозиции.

Тунис закрыл посольство в Дамаске в 2012 году - после начала военного конфликт в Сирии.

Назначение посла Туниса в Сирии происходит на фоне того, как несколько арабских стран все активнее выступают за возвращение САР в Лигу арабских государства.

САР Тунис Сирия Каис Саид
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