Тунис назначил посла в Сирии в связи с восстановлением отношений
Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Власти Туниса официально назначили послом Республики в Сирии дипломата Мухаммеда Мадби, сообщают арабские СМИ.
Президент Туниса Каис Саид вручил верительные грамоты новому послу на официальной церемонии в президентском дворце.
12 апреля САР и Тунис объявили о решении полностью восстановить дипломатические отношении после более чем десятилетнего перерыва. Тогда Дамаск сообщил, что возобновит работу посольства в Тунисе и назначит посла.
В ноябре 2011 года Лига арабских государств приостановила участие Сирии в деятельности организации, посчитав неприемлемым применение властями страны насилия против оппозиции.
Тунис закрыл посольство в Дамаске в 2012 году - после начала военного конфликт в Сирии.
Назначение посла Туниса в Сирии происходит на фоне того, как несколько арабских стран все активнее выступают за возвращение САР в Лигу арабских государства.