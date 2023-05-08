Минобороны РФ запустило ко Дню Победы новый мультимедийный проект

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Министерство обороны России запустило ко Дню Победы мультимедийный проект с архивными документами о членах многодетных семей, которые ушли на фронт в Великую Отечественную войну.

Материалы из фонда Центрального архива Минобороны (ЦАМО) РФ опубликованы в мультимедийном проекте "Родина позвала на защиту своих сыновей", говорится в сообщении министерства.

"С началом Великой Отечественной войны миллионы советских людей встали на защиту нашей страны. По призыву Родины, из каждой семьи на фронт уходили добровольцами защитники, порой, уходили целыми семьями: сыновья, братья, отцы и деды. Во многих семьях на фронт один за другим уходили все сыновья. Нередко родные братья сражались в одном подразделении на одном поле боя, но чаще всего они воевали на различных фронтах, между ними были сотни и тысячи километров", - сообщило Минобороны РФ.

"В разделе опубликованы документы из фондов ЦАМО РФ, включая наградные материалы на братьев-героев Бекмурзовых, Гадзановых, Володичкиных, Лысенко, Мункаевых, Степановых, Куприяновых, Фроловых и др", - говорится в сообщении.

"Братья из многодетных семей, отправившись на фронт, проявляли образцы мужества и героизма. Многие из них были награждены медалями и орденами, за свои подвиги получали звания Героя Советского Союза.

Не все вернулись с поля боя. Свой сыновний долг перед Родиной, перед своей семьей они исполнили сполна", - заявили в Минобороны РФ.

"Публикация архивных материалов из фондов ЦАМО РФ о героизме советских воинов - братьев из многодетных семей направлена на сохранение исторической национальной памяти о великом подвиге народов Советского Союза, победивших нацизм и фашистскую Германию", - сообщили в Минобороны.