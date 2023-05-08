Более 3,1 тыс. человек заболели COVID-19 за сутки в России

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 3 118 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

Как отмечается, количество госпитализаций за сутки составило 283 человека и снизилось в сравнении с предшествующими на 22,3%.

По данным штаба, увеличение числа госпитализаций отмечено в 18 субъектах РФ, снижение - в 36 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 31 субъекте России.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ было зарегистрировано 3 811 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 693.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 28 человек, накануне сообщалось о 29 умерших.

Выздоровели за сутки 3 656 человек, или на 23% меньше в сравнении с 7 мая, сказали в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 881 767 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 398 553 умерших и 22 294 793 выздоровевших.