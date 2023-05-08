Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:49

Пашинян посетит Москву и примет участие в мероприятиях в честь Дня Победы

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян по приглашению президента России Владимира Путина в понедельник с рабочим визитом посетит Москву.

Как сообщает пресс-служба армянского правительства, Пашинян 9 мая будет присутствовать на мероприятиях, посвященных Дню Победы.

5 мая сообщалось, что Путин пригласил своего таджикского коллегу Эмомали Рахмона в Москву на празднование Дня Победы.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что в торжественных мероприятиях примет участие президент Киргизии Садыр Жапаров, который находится в это время в России с визитом.

Никол Пашинян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Омская область ввела режим ЧС из-за природных пожаров

Президент Казахстана примет участие в Параде Победы в Москве

Президент Казахстана примет участие в Параде Победы в Москве
Покушение на Захара Прилепина

Обвиняемый по делу о покушении на Захара Прилепина арестован

Обвиняемый по делу о покушении на Захара Прилепина арестован

Содержание речи Путина на Параде Победы анонсировать не будут

Покушение на Захара Прилепина

Суд решит вопрос о мере пресечения фигуранту дела о взрыве машины Прилепина

Суд решит вопрос о мере пресечения фигуранту дела о взрыве машины Прилепина

Глава Курганской области пообещал в понедельник начать выплаты пострадавшим при пожарах

Глава Курганской области пообещал в понедельник начать выплаты пострадавшим при пожарах

Один человек погиб при тушении природного пожара в Тюменской области

Глава МЧС Куренков прилетел в Курган для координирования тушения природных пожаров

Глава МЧС Куренков прилетел в Курган для координирования тушения природных пожаров

Глава МЧС Куренков вылетел в Курган из-за ситуации с природными пожарами в регионе

Жертвами автоаварии на трассе в Краснодарском крае стали три человека

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });