Пашинян посетит Москву и примет участие в мероприятиях в честь Дня Победы

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян по приглашению президента России Владимира Путина в понедельник с рабочим визитом посетит Москву.

Как сообщает пресс-служба армянского правительства, Пашинян 9 мая будет присутствовать на мероприятиях, посвященных Дню Победы.

5 мая сообщалось, что Путин пригласил своего таджикского коллегу Эмомали Рахмона в Москву на празднование Дня Победы.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что в торжественных мероприятиях примет участие президент Киргизии Садыр Жапаров, который находится в это время в России с визитом.