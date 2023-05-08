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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:49

Омская область ввела режим ЧС из-за природных пожаров

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Омской области из-за природных пожаров, сообщил врио губернатора региона Виталий Хоценко в понедельник в своем телеграм-канале.

По его словам, с 9 мая и до особого распоряжения также введен запрет на все виды охоты в 11 северных районах Омской области: Большереченском, Большеуковском, Знаменском, Колосовском, Крутинском, Муромцевском, Седельниковском, Тарском, Тевризском, Тюкалинском и Усть-Ишимском.

"В Омской области сейчас складывается крайне пожароопасная и напряженная обстановка, которая осложняется жаркой погодой, высокой ветровой нагрузкой и отсутствием осадков, - отметил Хоценко. - В зоне особого риска находится северная и центральная часть области".

Глава региона поручил руководителям районов усилить ежедневный мониторинг обстановки, связанной с пожарами, информировать население. Областному минфину поручено рассмотреть вопрос выделения средств на поддержку районов при тушении пожаров и приобретение необходимой спецтехники.

Накануне режим ЧС из-за лесных пожаров был введен в Курганской и Тюменской областях.

Омская область
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