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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:32

Режим ЧС объявили еще в трех поселках Свердловской области из-за лесных пожаров

Режим ЧС объявили еще в трех поселках Свердловской области из-за лесных пожаров
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за лесных пожаров введен на территории Мостовской сельской администрации Свердловской области, в том числе в поселках Ольховка, Верхотурка, Первомайка, сообщил в воскресенье глава городского округа Верхняя Пышма Иван Соломин.

"Вчера вечером удалось отстоять все поселки, хотя огонь подошел к окраинам населенных пунктов. Сегодня ситуация находится под контролем сотрудников МЧС и авиаотряда. Для тушения используется самолет-амфибия БЕ-200. Большую помощь оказывают волонтеры", - написал он в соцсетях.

По его данным, продолжается горение леса в районе поселка Исеть.

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Ранее сообщалось, что в субботу госавтоинспекция в связи с сильным задымлением ограничила движение транспорта с 24 по 46 км автодороги Верхняя Пышма-Невьянск, въезд и выезд в населенные пункты Мостовское, Ольховка Свердловской области.

Режим ЧС введен также на территории Режевского городского округа, где горят склады.

На конец дня 6 мая в Свердловской области действовало 53 лесных пожара, огнем охвачено более 33 тысяч гектаров леса. За сутки удалось локализовать 15 возгораний. Остановлено распространение крупных пожаров в Нижне-Тагильском и Алапаевском лесничествах. Восемь пожаров на площади 759 га удалось полностью ликвидировать.

Группировка сил для борьбы с природными пожарами в Свердловской области увеличена до 2,5 тысячи человек, в тушении огня задействовано 496 единиц спецтехники.

Свердловская область
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