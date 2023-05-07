На территории всей Курганской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров
Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Курганской области Вадим Шумков ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории всего региона с 7 мая, сообщает пресс-служба правительства Курганской области.
"С 7 мая на территории всей Курганской области в связи с пожарами введен режим ЧС. Соответствующее постановление подписано губернатором", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Курганской области увеличена группировка сил и средств для борьбы с пожарами.