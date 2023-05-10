В РФ выявлено минимальное с конца июня 2022 г. число заболевших коронавирусом

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил около 2,4 тыс. случаев и стал минимальным с конца июня 2022 года, скончались 24 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

"Выявлено 2 405 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 281 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 25,1%", - сообщили в оперштабе.

По данным штаба, увеличение числа госпитализаций отмечено в 23 субъектах РФ, снижение - в 35 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 27 субъектах РФ.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 2 726 заболевших, что стало минимальным значением с начала января, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 321. Таким образом, показатель заболеваемости за сутки впервые с конца июня опустился ниже 2,6 тыс. заболевших.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 24 человека, накануне сообщалось о 25 умерших.

"Выздоровели за сутки 3 278 человек, или на 4% больше в сравнении с 9 мая", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 886 898 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 398 602 умерших и 22 301 223 выздоровевших.

Москва

В Москве за сутки выявлен 301 новый случай заражения коронавирусом, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф".

Накануне сообщалось о 271 заболевшем. Суточное число заболевших COVID-19 незначительно выросло после снижения на протяжении пяти дней.

Госпитализированы за сутки 61 человек, выздоровели 741 пациент.

За 24 часа скончались семь человек, заболевших коронавирусом. Днем ранее сообщалось о шести умерших.

Общее число зарегистрированных в Москве случаев COVID-19 составляет 3 510 958, выздоровели 3 323 526 человек. Общее число умерших с COVID-19 в столице достигло 48 757.