Минимальные с января 2,7 тыс. заболевших COVID-19 выявлены в РФ за сутки

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 2 726 случаев и стал минимальным с начала января, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

Как отмечается, количество госпитализаций за сутки составило 375 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими на 32,5%.

По данным штаба, увеличение числа госпитализаций отмечено в 33 субъектах РФ, снижение - в 22 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 30 субъектах России.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ было зарегистрировано 3 118 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 392. Таким образом, показатель заболеваемости за сутки впервые с начала января опустился ниже 3 тыс. заболевших.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 25 человек, накануне сообщалось о 28 умерших.

Выздоровели за сутки 3 152 человека, или на 13,8% меньше в сравнении с 8 мая, сказали в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 884 493 случая заражения коронавирусной инфекцией, 398 578 умерших и 22 297 945 выздоровевших.