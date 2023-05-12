В России за сутки выявили 3 111 новых случаев заражения коронавирусом

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В России суточный прирост заболеваемости COVID-19 составил 3111 новых случаев против 2344 днем ранее, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За сутки в больницы положили 864 пациента с COVID-19, это на 5% меньше, чем днем ранее. По оценке штаба, число госпитализаций выросло в 33 регионах, снизилось - в 42.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 28 человек, накануне также сообщалось о 28 умерших.

В Москве за сутки выявили 602 новых случая заражения коронавирусом против 265 днем ранее, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф".

Госпитализированы за сутки 96 человек, умерли восемь заболевших. Днем ранее сообщалось о девяти умерших.