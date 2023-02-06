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ЕС призвал Грузию отказаться от возобновления авиасообщения с Россией

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Евросоюз призывает Грузию присоединиться к международным санкциям против России в авиационной сфере и отказаться от возможного возобновления авиасообщения с РФ, заявил грузинскому изданию Netgazeti официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Мы знаем о дискуссиях по возможному возобновлению авиасообщения между Россией и Грузией. Евросоюз призывает Грузию присоединиться к международным санкциям против России в авиационной сфере", - заявил Стано.

Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано в 2019 году по инициативе российской стороны. В январе текущего года глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил возможности возобновления полетов в Грузию. В свою очередь представитель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил журналистам, что Тбилиси не ведет никаких переговоров с Россией о возобновлении авиасообщения.

По информации грузинских СМИ, Госдеп США распространил заявление, в котором, в частности, говорилось, что возобновление авиасообщения между Грузией и Россией создаст угрозу применения санкций против компаний, обслуживающих российские воздушные суда в Грузии.

Кобахидзе добавил, что решение о запрете полетов "весьма негативно сказалось на положении около 800 тысяч уроженцев Грузии, проживающих в России". "Это была санкция против нас. Если кто-то хочет снять эту санкцию, то это их дело", - заявил он.

Авиасообщение с Грузией было прервано указом президента РФ Владимира Путина с 8 июля 2019 года. Минтранс России объяснил это решение необходимостью обеспечить безопасность полетов и задолженностью грузинской стороны за авианавигационную деятельность.

Очередное грузино-российское обострение началось 20 июня 2019 года, когда в Тбилиси прошли массовые протесты против визита Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии, возглавляемой депутатом Госдумы от КПРФ Сергеем Гавриловым.

ЕС Грузия
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