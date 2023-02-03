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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:19

Власти Грузии высказались за восстановление РФ прямого авиасообщения с республикой

Власти Грузии высказались за восстановление РФ прямого авиасообщения с республикой
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Тбилиси будет только приветствовать, если Москва примет решение о восстановлении прямого авиасообщения РФ с Грузией, заявил председатель правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

"Что касается возобновления полетов, то это наложенная (Россией - ИФ) санкция. Если односторонние санкции будут сняты РФ, это будет приветствоваться нами в интересах наших сограждан и соотечественников", - сказал Кобахидзе в пятницу журналистам.

Он не согласился с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным в том, что в вопросе возобновления полетов "для танго нужны двое", заявив, что решение об отмене прямого авиасообщения с Грузией Россия приняла в 2019 году в одностороннем порядке. "Если они отменят эту санкцию, это их решение. Мы приветствуем (восстановление авиасообщения - ИФ), так как это будет благом для наших сограждан и соотечественников. Это наша позиция, и эта позиция ясна", - добавил Кобахидзе.

Грузия
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