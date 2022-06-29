СКР завел дело на главу украинской военной разведки по статье об угрозе совершения теракта

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, сообщает ведомство в среду.

Дело возбуждено по статье об угрозе совершения теракта.

Установлено, что Буданов в интервью британскому изданию Financial Times, которое было опубликовано в июне 2022 года на сайте этой газеты, "публично высказал угрозу совершения террористических актов на территории Российской Федерации и неподконтрольных Украине территориях", заявили в СКР.

В ведомстве отметили, что "принимаются меры к установлению всех обстоятельств преступления для привлечения Буданова к уголовной ответственности".

27 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что антитеррористические меры безопасности в России максимально усилены.

В ходе общения с журналистами его внимание обратили на публикации СМИ с цитатами руководителя Главного управления разведки украинского Минобороны Буданова, пригрозившего терактами и диверсиями в России. У представителя Кремля поинтересовались, будут ли после этого усилены меры антитеррористической безопасности в стране.

"Они и так максимально усилены", - отреагировал Песков.

Возбудить уголовное дело в отношении главы разведывательного подразделения Минобороны Украины из-за озвученных им угроз совершения терактов в России поручил накануне председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.