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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

СКР завел дело на главу украинской военной разведки по статье об угрозе совершения теракта

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, сообщает ведомство в среду.

Дело возбуждено по статье об угрозе совершения теракта.

Установлено, что Буданов в интервью британскому изданию Financial Times, которое было опубликовано в июне 2022 года на сайте этой газеты, "публично высказал угрозу совершения террористических актов на территории Российской Федерации и неподконтрольных Украине территориях", заявили в СКР.

В ведомстве отметили, что "принимаются меры к установлению всех обстоятельств преступления для привлечения Буданова к уголовной ответственности".

27 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что антитеррористические меры безопасности в России максимально усилены.

В ходе общения с журналистами его внимание обратили на публикации СМИ с цитатами руководителя Главного управления разведки украинского Минобороны Буданова, пригрозившего терактами и диверсиями в России. У представителя Кремля поинтересовались, будут ли после этого усилены меры антитеррористической безопасности в стране.

"Они и так максимально усилены", - отреагировал Песков.

Возбудить уголовное дело в отношении главы разведывательного подразделения Минобороны Украины из-за озвученных им угроз совершения терактов в России поручил накануне председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

СКР Украина
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