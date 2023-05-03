Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

Подозреваемые в подготовке покушений на руководство Крыма арестованы

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Киевский районный суд Симферополя отправил под стражу семь человек, которых задержали по подозрению в подготовке покушений на руководство Крыма, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.

"Они заключены под стражу на два месяца", - сказал собеседник агентства.

Со своей стороны глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что заказчики планировавшихся покушений будут найдены и наказаны. "Заказчиков обязательно найдем и накажем. Сам тоже приложу для этого все усилия", - написал Аксенов в своем телеграм-канале в среду.

В РоссииФСБ сообщила о раскрытии агентов украинской военной разведки в КрымуЧитать подробнее

Он также уточнил, что задержанные по подозрению в подготовке покушений - "та же группа, которая взрывала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе" в феврале.

Ранее ФСБ объявила о раскрытии агентурной сети украинской военной разведки в Крыму, участники которой планировали диверсии против руководства республики, а также на объектах транспортной инфраструктуры.

Всего задержаны семь человек: граждане России и Украины Подвальный, Литвиненко, Кривошеин, Евмененко, Зорин, Войнаровский (их обвиняют в подготовке терактов, слежке за чиновниками и приобретении огнестрельного оружия), а также гражданин Украины и Болгарии Петранов, "причастный к доставке средств поражения в Россию". Обнаружены пять готовых СВУ общей массой около 6 кг.

В качестве объектов посягательств, по данным ФСБ, были выбраны глава республики Сергей Аксенов, председатель крымского парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, а также элементы транспортной инфраструктуры полуострова.

"Установлено, что непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников является близкая связь начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова - офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец 1976 года рождения, занимающий с 2020 года должность заместителя руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского", - сообщила спецслужба.

Крым Сергей Аксенов ФСБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Полиция задержала в Москве подозреваемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Шведа

Пять пожарных поездов привлекли к тушению возгорания резервуара с нефтепродуктами на Кубани

Поезда между Орлом и Брянском будут ходить по укороченному маршруту из-за взрыва

Поезда между Орлом и Брянском будут ходить по укороченному маршруту из-за взрыва

Росстат понизил оценку уровня бедности в России в 2022 году до 9,8% с 10,5%

В Брянской области сообщили о сработавшем на железнодорожных путях взрывном устройстве

Убийство Дарьи Дугиной

Вынесены приговоры по делу о поддельной регистрации автомобиля, связанного с убийством Дугиной

Вынесены приговоры по делу о поддельной регистрации автомобиля, связанного с убийством Дугиной

Что произошло за день: вторник, 2 мая

ФАС прогнозирует подорожание авиабилетов по России летом на 10%

Средние цены на размещение в отелях РФ вырастут летом на 8%

Дипломатическое противостояние

Временному поверенному в делах Польши в России заявлен протест из-за посольской школы

Временному поверенному в делах Польши в России заявлен протест из-за посольской школы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });