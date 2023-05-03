Подозреваемые в подготовке покушений на руководство Крыма арестованы

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Киевский районный суд Симферополя отправил под стражу семь человек, которых задержали по подозрению в подготовке покушений на руководство Крыма, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.

"Они заключены под стражу на два месяца", - сказал собеседник агентства.

Со своей стороны глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что заказчики планировавшихся покушений будут найдены и наказаны. "Заказчиков обязательно найдем и накажем. Сам тоже приложу для этого все усилия", - написал Аксенов в своем телеграм-канале в среду.

Он также уточнил, что задержанные по подозрению в подготовке покушений - "та же группа, которая взрывала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе" в феврале.

Ранее ФСБ объявила о раскрытии агентурной сети украинской военной разведки в Крыму, участники которой планировали диверсии против руководства республики, а также на объектах транспортной инфраструктуры.

Всего задержаны семь человек: граждане России и Украины Подвальный, Литвиненко, Кривошеин, Евмененко, Зорин, Войнаровский (их обвиняют в подготовке терактов, слежке за чиновниками и приобретении огнестрельного оружия), а также гражданин Украины и Болгарии Петранов, "причастный к доставке средств поражения в Россию". Обнаружены пять готовых СВУ общей массой около 6 кг.

В качестве объектов посягательств, по данным ФСБ, были выбраны глава республики Сергей Аксенов, председатель крымского парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, а также элементы транспортной инфраструктуры полуострова.

"Установлено, что непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников является близкая связь начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова - офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец 1976 года рождения, занимающий с 2020 года должность заместителя руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского", - сообщила спецслужба.