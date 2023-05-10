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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

МАИ и СмолГУ начнут готовить специалистов для Смоленского авиазавода

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Кадры для Смоленского авиазавода будут обучать на базе Московского авиационного института (МАИ) и Смоленского государственного университета (СмолГУ), сообщил врио губернатора Смоленской области Василий Анохин.

"Московский авиационный институт совместно со СмолГУ запускает подготовку специалистов в области ракето- и самолетостроения. Партнерства вузов удалось достичь благодаря поддержке председателя правительства России Михаила Мишустина", - написал Анохин в Telegram.

По его словам, абитуриенты будут поступать на образовательные программы МАИ, а СмолГУ как вуз-партнер реализует часть обучения.

Смоленский авиационный завод уже подписал соглашение с вузами. В сентябре 2023 года первые 50 человек поступят на бюджетное обучение по двум новым специальностям. Студенты пройдут обязательную практику на заводе, после чего будут трудоустроены по целевому набору.

"Благодаря этому решению мы сможем закрыть большую часть потребности в высококвалифицированных кадрах для Смоленского авиационного завода", - написал Анохин.

Ранее в ходе визита в регион Мишустин сообщил, что поручит министру науки и образования Валерию Фалькову рассмотреть вопрос об открытии в Смоленске филиалов МАИ и Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана.

Смоленский авиационный завод был основан в 1926 году. В 1993 году предприятие акционировалось и было преобразовано в Акционерное общество открытого типа, с 1996 года - в Открытое акционерное общество "Смоленский авиационный завод" (ОАО "СмАЗ").

С 2004 года завод входит в состав ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение".

МАИ Смоленск Смоленский авиационный завод Смоленская область Василий Анохин СмолГУ Михаил Мишустин
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