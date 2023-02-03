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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Патрушев раскритиковал руководство РГАТУ за промахи в подготовке инженеров для авиапрома

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании в Рыбинске раскритиковал руководство Рыбинского государственного авиационного технического университета (РГАТУ) за то, что их ошибки привели к недостатку молодых квалифицированных инженеров для авиапрома.

По его словам, непродуманные и недальновидные действия руководства вуза за последние полтора десятка лет обусловили недостаток таких инженеров, а это грозит срывом производства авиадвигателей.

Не прекращается отток молодых людей из российских регионов, где располагаются базовые предприятия авиастроительной отрасли и вузы, отметил Патрушев.

"Так, ежегодно из 800 выпускников средних школ города Рыбинска лишь 12% поступают в Рыбинский государственный авиационный технический университет, являющийся одним из центров научных компетенций в области двигателестроения и ключевым поставщиком кадров для ПАО "ОДК-Сатурн", - сказал секретарь Совбеза.

Также, по его словам, снижается количество российских школьников, которые выбирают РГАТУ в качестве дальнейшего места своего обучения. "В результате непродуманной и недальновидной политики, сокращения контрольных цифр приема за последние 15 лет численность студентов Рыбинского университета сократилась почти в 5 раз. В связи с этим из профессии ушли и преподаватели", - отметил Патрушев.

Он считает, что недостаток молодых квалифицированных конструкторов, технологов, программистов, подготавливаемых РГАТУ, "не только не позволяет восполнить имеющийся у ПАО "ОДК-Сатурн" дефицит в сотрудниках, но и ставит под угрозу реализацию задачи по наращиванию производства современных отечественных авиадвигателей".

"Необходимо переломить этот тренд и в условиях объявленной нам США и их союзниками экономической войны, и не только, когда важнейшим национальным приоритетом является достижение научного и технологического суверенитета России, восстановить потенциал вуза, его статус, престиж, материальную и лабораторную базу", - заключил Патрушев.

РГАТУ Рыбинск Николай Патрушев Совет безопасности ОДК-Сатурн
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