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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Патрушев оценил дефицит кадров в российском авиапроме более чем в 14 тыс. человек

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Российская авиационная промышленность по-прежнему испытывает острый дефицит инженерно-технических кадров и работников, в том числе конструкторов и технологов, заявил в пятницу секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Несмотря на принимаемые меры, сохраняется острый дефицит инженерно-технических кадров и работников, в том числе конструкторов и технологов. На сегодняшний день общая потребность предприятий авиапрома составляет свыше 14 тысяч человек", - сказал он, выступая в Рыбинске на совещании по подготовке кадров для российского авиапрома.

Встреча проходила в Рыбинском государственном авиационном техническом университете имени Соловьева.

"Образовательные стандарты подготовки кадров отстают от уровня развития производственных технологий в мире. Не прекращается отток молодых людей из регионов, где располагаются базовые предприятия авиастроительной отрасли и вузы", - отметил секретарь Совбеза.

По его словам, для совершенствования качества подготовки кадров, в частности, корректируются программы обучения и оснащения образовательных учреждений и вузов современной материальной базой под текущие и перспективные потребности отрасли. Пересматриваются программы подготовки и повышения квалификации преподавательского состава. Создаются условия для обучения с применением новых материалов, промышленного оборудования, современных информационных систем проектирования и управления производством.

Кроме того, большое внимание уделяется подготовке студентов к работе на предприятиях. С 2021 года реализуется проект "Профессионалитет", который предусматривает интеграцию колледжей и предприятий реального сектора экономики путем создания образовательно-производственных кластеров, отметил Патрушев. На базе ведущих региональных технических университетов сформирована сеть из 76 инжиниринговых центров в 39 субъектах РФ. Организована работа по созданию в общеобразовательных организациях "инженерных классов", сеть которых призвана обеспечить высокомотивированными абитуриентами набор на инженерные специальности.

Николай Патрушев Совбез РФ
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