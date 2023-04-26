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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:11

Детский омбудсмен заявила о шести детях с Украины, ожидающих воссоединения с родителями

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В Крыму остаются шесть украинских детей, вывезенных из зоны проведения СВО, которые ждут воссоединения со своими семьями, сообщила в среду уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"В настоящий момент всех детей из Краснодарского края вернули своим родителям и законным представителям. В Крыму у нас осталось 6 детей", - сказала она журналистам на XX всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка в Казани.

Родители этих шестерых сейчас живут в странах Евросоюза, из-за чего, по ее словам, процесс передачи несколько сложнее, чем в случае семей, проживающих на Украине или в России.

"Мы обратились в Международный Красный Крест, мы передали списки, мы на связи с родителями, мы с ними общаемся. Но, к сожалению, общаемся не напрямую, (...) мы это делаем через наши общественные организации, волонтерские организации", - добавила Львова-Белова.

Ранее в аппарате детского омбудсмена сообщали, что в конце лета и осенью 2022 года в связи с обстановкой на линии фронта родители из Херсонской, Запорожской, Харьковской областей и других территорий добровольно отправили детей на отдых в Россию, в том числе для защиты от военных действий. Их вместе с сопровождающими, по доверенностям от родителей, приняли санатории и оздоровительные лагеря Крыма и Краснодарского края. В январе 2023 года более 2 тысяч из них были воссоединены с родственниками, а около 400 оставались в двух южных регионах России. На 4 апреля на Кубани оставалось два ребенка с украинским гражданством, в Крыму - 14.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 апреля 2023 годаВоенная операция на Украине
Мария Львова-Белова Крым Украина Евросоюз
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