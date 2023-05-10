Четыре новых вида птиц обнаружены на Куликовом поле в Тульской области

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Около 50 видов птиц удалось обнаружить и сфотографировать участникам межрегионального конкурса по полевым фотонаблюдениям за птицами, проведенного музейным комплексом "Куликово поле", сообщает в среду пресс-служба тульского музея-заповедника.

"Суммарно фотоохотники смогли запечатлеть 48 видов птиц. В этот раз они пополнили чек лист музея-заповедника четырьмя новыми видами, в том числе редкой красавицей - синицей длиннохвостой (ополовником)", - говорится в сообщении.

Конкурс проходил в течение двух дней на территории музея-заповедника "Куликово поле" в Моховом и Монастырщине. Состязание пришлось на период Международной экологической акции "Весенняя декада наблюдений за птицами", завершившейся 10 мая.

В этом году в конкурсе участвовали 35 человек, собранных в 12 команд из Тульской области и Москвы. Самому юному фотоохотнику исполнилось 7 лет, а самому старшему - 55.

Результаты участников конкурса любителей бёрдвотчинга (наблюдение за птицами - ИФ) оценивали орнитологи из Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н.Толстого, Государственного Дарвиновского музея, Московского педагогического государственного университета и Союза охраны птиц России.

Музей-заповедник "Куликово поле" расположен в 120 км от Тулы, на месте Куликовской битвы 1380 года.