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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

В Кремле исключили выплату компенсаций Fortum

Решения о национализации активов компании пока не принято

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что не может быть речи о предоставлении компенсаций финской энергетической компании Fortum, активы которой были переданы во временное управление Росимущества, но подчеркнули, что о национализации этих активов также решений не принималось.

"Нет, ни о каких компенсациях речи не идет. О национализации никаких решений нет", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он напомнил, что "Россия никогда не использовала энергетику ни в политических, ни в иных целях".

"Россия сталкивается с беспрецедентным давлением за рубежом, с экспроприацией своих активов за рубежом, - продолжил он. - Никто не должен ожидать от России, что она все это дело будет оставлять без реакции".

Финская Fortum сообщила, что спишет свои российские активы на 1,7 млрд евро в финансовом отчете за второй квартал 2023 года. По подсчетам компании, ее инвестиции в России составили около 6 млрд евро.

Компания отметила, что "с прошлой весны последовательно искала выход с российского рынка и безуспешно обращалась за разрешением на продажу активов как российским, так и зарубежным покупателям".

Энергоконцерн в теории все еще сохраняет возможность продажи активов в России, заявил на телеконференции с инвесторами CEO компании Маркус Раурамо. Но смена менеджмента в российских активах усложняет этот процесс, добавил он.

В конце апреля президентским указом активы Fortum в России были переданы во временное управление Росимущества в ответ на изъятие российской собственности за рубежом.

Fortum Дмитрий Песков Росимущество Фортум
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