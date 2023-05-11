Fortum полностью списал активы в РФ на сумму 1,7 млрд евро

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Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Fortum принял решение о полном списании российских активов и деконсолидации их в отчетности, сообщил финский энергоконцерн по итогам I квартала 2023 г.

Сумма списания составит 1,7 млрд евро.

На конец марта 2023 г. активы Fortum составляли 9,8 млрд евро, говорится в отчете.

"С прошлой весны мы последовательно искали выход с российского рынка и безуспешно обращались за разрешением на продажу активов как российским, так и зарубежным покупателям. Оправдание захвата наших активов необходимостью защитить энергетическую безопасность РФ - просто прикрытие", - приводятся в сообщении слова CEO компании Маркуса Раурамо.

В конце апреля президент РФ своим указом ввел временное управление в отношении российских активов Fortum и Uniper. Под действие указа, в частности, попали 83,73% акций ПАО "Юнипро" и 98,23% акций ПАО "Фортум". В качестве временного управляющего определено Росимущество.

Fortum позже назвал действия России грубым нарушением международного права и прав компании как иностранного акционера и заявил, что готовится принять все необходимые меры для защиты своих интересов в рамках международного законодательства.

Fortum - один из крупнейших иностранных инвесторов в российскую электроэнергетику. В России финскому концерну принадлежит 98,23% в ПАО "Фортум" и около 30% в ПАО "ТГК-1" (основной акционер - "Газпром энергохолдинг"). Компания также была одним из крупнейших инвесторов в российскую ветроэнергетику. Еще в апреле 2023 г. Раурамо говорил, что компания продолжает процесс выхода из РФ, наблюдает интерес к своим активам не только в России, но и в других странах.