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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:19

Fortum все еще не исключает возможность продажи активов в России

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Финский энергоконцерн Fortum в теории все еще сохраняет возможность продажи активов в РФ, заявил на телеконференции с инвесторами CEO компании Маркус Раурамо. Но смена менеджмента в российских активах усложняет этот процесс, добавил он.

25 апреля президент России своим указом ввел временное управление в отношении российских активов Fortum и Uniper. Под действие указа, в частности, попали 83,73% акций ПАО "Юнипро" и 98,23% акций ПАО "Фортум". В качестве временного управляющего определено Росимущество.

Указ не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их активов, отмечали в Росимуществе.

На следующий день после выхода указа советы директоров "Фортума" и "Юнипро" по требованию Росимущества сменили гендиректоров. В "Фортуме" им стал Вячеслав Кожевников из "Башнефти".

По итогам I квартала 2023 года Fortum принял решение о полном списании российских активов и деконсолидации их в отчетности.

В отчете компания отметила, что "с прошлой весны последовательно искала выход с российского рынка и безуспешно обращалась за разрешением на продажу активов как российским, так и зарубежным покупателям".

Fortum - один из крупнейших иностранных инвесторов в российскую электроэнергетику. В России финскому концерну принадлежит 98,23% в ПАО "Фортум" и около 30% в ПАО "ТГК-1" (основной акционер - "Газпром энергохолдинг"). Компания также была одним из крупнейших инвесторов в российскую ветроэнергетику.

Fortum Uniper Росимущество Фортум Юнипро Маркус Раурамо
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